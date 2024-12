Ilgiorno.it - In monopattino urta un’auto e cade. Ventenne in prognosi riservata

È ricoverato in grave condizioni il 20enne che mercoledì sera è caduto rovinosamente a terra, mentre viaggiava in. Da una prima ricostruzione, effettuata dalla polizia locale, il giovane si sarebbe scontrato conmobile all’altezza di via General Cantore. L’impatto è stato violento e il conducente del mezzo elettrico, dopo essere stato stabilizzato sul posto dai soccorritori del 118, è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Ancora ieri sera larestava. Il ragazzo, nell’incidente, ha riportato gravi traumi al volto, alla testa e al torace. È stato ricoverato in terapia intensiva ed è tenuto sotto sedazione farmacologica: al momento i medici non hanno previsto di intervenire chirurgicamente. L’impatto è avvenuto intorno alle 23, quando ilguidato dal giovane – che forse stava procedendo con alcune manovre a zig zag – è entrato in collisione con un altro veicolo.