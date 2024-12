Inter-news.it - Il Parma ha 2 dubbi da sciogliere per l’Inter. E Pecchia fa 100 – TS

L’anticipo della quindicesima giornata di Serie A è Inter-. I ducali, dopo aver punito Milan e Lazio, provano a fare il colpaccio in casa delha dueda.LA SFIDA – Alle 18.30 si apre il sipario allo stadio San Siro di Milano. Inter-apre la quindicesima giornata di campionato. I ducali, dopo aver vinto contro la Lazio nell’ultima uscita e aver schiantato pure il Milan alla seconda giornata, proveranno a fare l’impresa anche contro. Ma c’è una differenza non banale: nelle due vittorie precedenti, ilha sempre giocato in casa all’Ennio Tardini. Oggi invece trasferta sul campo del. Quanto a Simone Inzaghi, il quale non sembra avere alcuno di formazione, c’è bisogno di vincere per non perdere di vista il Napoli capolista.Idiper Inter-: la probabile formazione– Se Inzaghi non hadi formazione, Fabioinvece è alle prese con due ballottaggi.