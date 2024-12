.com - IL 5G di Wind Tre abilita il progetto d’innovazione AOSTÆ ALPTEC

Aosta, 6 dicembre –Tre partecipa in qualità di partner tecnologico ad “H, l’innovazione nel cuore delle Alpi”, partenariato avviato con l’obiettivo di contribuire all’evoluzione digitale dei settori dell’audiovisivo e del gaming e di valorizzare le eccellenze e le peculiarità della Valle d’ Aosta, territorio che ospita l’iniziativa. La sperimentazione utilizza tecnologie come l’intelligenza artificiale, la realtà virtuale e l’Internet of Things,te dalle reti ultrabroadband, per la creazione di contenuti ed esperienze immersive. Il contributo diTre prevede la fornitura di connettività in 5G attraverso tecnologia FWA, in grado di garantire performance elevate e l’implementazione delle soluzioni di sicurezza più evolute. È incluso anche un servizio in cloud virtuale per l’allocazione presso i data center diTre dei dati e dei sistemi dell’iniziativa, oltre all’assistenza specialistica e consulenziale al fine di condividere competenze tecnologiche tra i partner del, in particolare verso le start-up locali.