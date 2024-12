Agi.it - Grillo scrive a Schlein: "Conte sarebbe un perfetto leader Pd"

AGI - Al Nazareno qualcuno avrà pensato a C'è posta per te, con la segretaria del Partito democratico Ellynel ruolo di Maria De Filippi e i 'duellanti' Giuseppee Beppein quelli degli amici di un tempo da riappacificare. Solo che la lettera disembrerebbe tutt'altro che distensiva. Ha la forma di una lettera di referenze con la qualechiede adi prendersi: "È la persone giusta per guidare il Pd o, se preferite, per guidare una delle sue correnti". La risposta di Giuseppenon tarda: "Ale battute non mancano, ma la questione è seria. Se ci dovessimo basare sulle battute, potreire io a Mario Draghi per proporreper un contratto di consulenza". Il riferimento è a quell'abbraccio frae Mario Draghi che perrappresenta la cesura netta fra il M5s delle origini e quella "comunità matura" che sta ora decidendo sul proprio futuro.