F1 oggi in tv GP Abu Dhabi 2024 | orari prove libere streaming programma Sky differita TV8

, venerdì 6 dicembre, andrà in scena la prima giornata del week end del GP di Abu, ultimo appuntamento del Mondialedi F1. Sul circuito di Yas Marina, le scuderie lavoreranno sui propri assetti per trovare nel più breve tempo possibile i riferimenti, per essere pronte in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale su un tracciato dalle caratteristiche particolari.LA DIRETTA LIVE DELLEDI F1 ALLE 10.30 E ALLE 14.00Un layout che nel corso del tempo ha subìto non poche modifiche al fine di agevolare le manovre di sorpasso. Una pista in cui i primi due settori sono abbastanza veloci, con un tratto rettilineo nel t-2 piuttosto importante. Nel terzo settore, invece, con tante curve a 90° che richiederanno una grande trazione in uscita. Non sarà semplice trovare la messa a punto ideale.