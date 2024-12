Crédit Agricole sale al 15% di Banco Bpm e chiede l’autorizzazione per arrivare al 199% Ma esclude il lancio di un’offerta pubblica di acquisto

Leggi su Open.online

dal 9,2% al 15,1 diBPM. Eràper salire fino al 19,9%. L’amministratore delegato della banca francese, Philippe Brassac, nelle ultime ore ha comunicato al numero uno del, Giuseppe Castagna, l’incremento delle quota. E in una notaha confermato «di aver concluso la sottoscrizione di strumenti finanziari per acquistare il 5,2% diBpm e lo ha notificato alle Autorità italiane e allo stesso». Lo stesso gruppo ha però fatto sapere – sempre nel comunicato – che non intende lanciaredisulle azioni diBpm. Ma ritiene «l’operazione coerente con la strategia di investitore e partner di lungo periodo delBpm: rafforza le solide partnership industriali nel consumer finance e nelle assicurazioni danni, protezione della persona e protezione dei creditori», e sottolinea l’apprezzamento per le «qualità intrinseche delBpm, ossia un solido business franchise con prospettive finanziarie positive».