Calcio a 5 Coppa Marche le Finals Cup 2025 si giocheranno al Palasport di Chiaravalle tra il 3 e il 6 gennaio

Assegnata alFutsal l’organizzazione della kermesse dia 5 che aprirà il: parteciperanno alle Finali diSerie C anche Pietralacroce e Cerreto d’Esi, 6 dicembre 2024 – LeCupsialdi. Lo comunica la Lnd, che ha affidato l’organizzazione alla società locale delFutsal, che ha guadagnato l’accesso alle Final Eight diSerie C. Ildopo aver vinto lo spareggio contro gli Amici del Centro Sportivo nello scorso Aprile, volando in Serie C1“Manca meno di un mese alleCup– si legge nel comunicato federale -. La festa dela 5 marchigiano si svolgerà dal 3 al 6. L’organizzazione della manifestazione è stata assegnata dal Comitato RegionalealFutsal, una delle otto società finaliste della Final Eight diSerie C maschile.