Quotidiano.net - Brian Thompson, il sospetto killer a New York dieci giorni prima del delitto. Il nome è ancora incerto

New, 6 dicembre 2024 – Ildi, il Ceo di United Healthcare ucciso mercoledì a Manhattan, era arrivato a Newuna decina didel. I movimenti dell'uomo sospettato dell'assassinio stanno venendo alla luce, ha detto una fonte della polizia: sarebbe arrivato a Newil 24 novembre in pullman dal sud della città e si sarebbe fermato all'ostello dell'Upper West Side, che avrebbe lasciato il 28 novembre (il giorno della festa del Ringraziamento) per poi tornarci l'indomani. Secondo due fonti citate dal bh, la polizia non èsicura deldele vorrebbe vedere foto che lo ritraggono senza il cappuccio in testa. This handout image released by the NewPolice Department (NYPD) via X (formerly Twitter) on December 5, 2024 shows the individual sought in connection to the shooting of UnitedHealthcare CEO