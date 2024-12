Donnapop.it - Belve, l’intervista a Teo Mammucari andrà in onda oppure no? Ecco cosa ha deciso la Rai

Come sappiamo, Teosarebbe fuggito dallo studio divisibilmente infastidito dall’atteggiamento e dalle domande di Francesca Fagnani.I rumors sono emersi grazie al portale di Davide Maggio, che raccontava quanto segue: “Dopo le prime domande di Francesca Fagnani, il conduttore -visibilmente irritato- hadi lasciare lo studio, sotto lo sguardo incredulo del pubblico. Per la conduttrice è una gatta da pelare.”.E ancora: “lo studio di, infatti, è a disposizione della produzione due soli pomeriggi a settimana e bisogna trovare un nuovo ospite per le registrazioni in programma domani”. A questo punto, da subito, in tanti si sono chiesti la puntata andasse incomunqueno.Adesso sembra che la Rai abbia preso una decisione: Teoci sarà? Nel frattempo arrivano altre indiscrezioni su quanto avvenuto nello studio di Francesca Fagnani.