Al Bano | Sanremo? Non ci riproverò più

Mentre la Rai rischia di vedersi soffiare il Festival dia partire dal 2026, a causa della sentenza storica emanata ieri dal Tar (Tribunale amministrativo regionale) per la Liguria, c’è chi nella kermesse canora non vuole più metterci piede. Deluso per l’ennesima esclusione dalla rosa dei big in gara, annunciati domenica scorsa da Carlo Conti, Alha deciso infatti di ‘appendere il microfono al chiodo’. In uno sfogo, il cantante ha annunciato che non intende più candidarsi per partecipare alla competizione.Volevo chiudere la mia carriera sanremese nel 2025, non mi hanno concesso questa bontà? Pazienza! Non cipiù, continuerò a cantare nelle più grandi piazze del mondocommenta Alsulle pagine di AdnKronos, pur non entrando nel merito delle scelte di Conti perché “continuerò a dire ‘’ fino alla morte“.