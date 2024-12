Ilnapolista.it - Verstappen: «George è il vero bullo, è un perdente. Mente dicendo un sacco di cose false»

non ne lascia passare una. A stretto giro è arrivata la risposta all’accusa lanciata da Russell che ha definito il campione del mondo “un”.nel corso di un incontro con i media avrebbe risposto:«Non ho mai detto nulla del genere, si inventa undiche non sono vere. Non sopporto che mi attacchi in maniera inaccettabile con i commissari e poi il giorno dopo mi dia una pacca sulla spalla. E allora penso: ‘stammi lontano per un po’’. Io sono lo stesso qui, a casa e davanti ai commissari, non cambio».L’olandese ci tiene a farsi dei nuovi amici. Tanto che ha sparato pure sulla Mercedes: «Sono in difficoltà perché tanti loro elementi si sono uniti al nostro programma motori e dunque emerge la frustrazione. Noi siamo gli ultimi a ridere, perché settimana scorsa abbiamo vinto.