Movieplayer.it - The Fantastic Four: First Steps, nuove foto da un set abbandonato svelano un misterioso tunnel sotterraneo

Leggi su Movieplayer.it

È stata scoperta una location cruciale per il prossimo film del Marvel Cinematic Universe, The. Recentie video da un set del film di Thehanno rivelato un'importante scoperta: un. Le immagini, pubblicate dal Daily Mail, mostrano una serie di ambienti sotterranei, con dettagli che suggeriscono un legame con la trama del film. I video mostrano anche dei lavori di costruzione in corso, con attrezzature tipiche di un set cinematografico. Questo set, precedentemente sconosciuto, è stato completamentedopo la fine delle riprese. Leincludono anche le mappe della produzione, intitolata 'Blue Moon', e offrono uno sguardo più approfondito a questo set situato nella miniera di .