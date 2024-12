Amica.it - Nicole Kidman e Selena Gomez sperimentano l’ultra bon ton

In occasione del Women in entertainment gala organizzato da The Hollywood Reporter,hanno optato per due look bon ton.L’attrice australiana ha indossato abito midi di Shushu/Tong della collezione A/I 2023 caratterizzato da un colletto che ricorda una camicia sartoriale. Completa la mise con gioielli di Roberto Coin. La cantante ha scelto vestito in ciniglia con scollo off shoulder della P/E 2025 di Self-Portrait, impreziosito da volant, bottoni dorati e tasche. L’outfit è stato completato da pump di Manolo Blahnik e preziosi firmati Chopard. L’evento ha vistorubare la scena con la loro eleganza. GUARDA LE FOTOGli stivali con risvolto conquistano il cuore delle celebs Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATAl’ultra bon ton Amica.