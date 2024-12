Ilfattoquotidiano.it - Metalli tossici più “mobili” nei terreni, così il cambiamento climatico inciderà anche nella catena alimentare

C’è un altro modo attraverso il quale i cambiamenti climatici possono sconvolgere gli ecosistemi con un impatto importantesulla salute umana. Uno studio condotto dall’Università di Tubinga e dall’Helmholtz Center for Environmental Research ha dimostrato che è possibile che le variazioni climatiche attese possono causare una maggioretà deinaturalmente presenti nei, destabilizzandogli ecosistemi ed entrando sempre di piùumana tramite l’agricoltura. Questo scenario sarebbe particolarmente più probabile neileggermente acidi, che costituiscono circa i due terzi di tutti i terreno totali. Queste sono le conclusioni di uno studio condotto dall’Università di Tubinga e dall’Helmholtz Center for Environmental Research (UFZ), i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Nature Communications Earth and Environment.