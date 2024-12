Ilgiorno.it - La lettera choc di Impagnatiello a Giulia Tramontano: “Mi manchi, ti parlo tutte le sere, la mia esistenza la dedico a te...”

Milano, 5 dicembre 2024 – “Ogni istante della miaè dedicato a lei”. Inizia così lascritta dal carcere da Giuseppe, condannato all’ergastolo per l’omicidio die del piccolo Thiago che portava in grembo. La, scritta a mano, è stata resa pubblica dal conduttore del programma “La Zanzara” Giusepe Cruciani. “Giuliet, la meravigliosa ragazza che eri, che sei e sarai. Perché dentro me non cesserai mai di splendere. Per quanto inutili ed imbarazzanti siano, ti porgo nuovamente le mie scuse, a te, alla tua meravigliosa famiglia ed ale persone toccate da questo inspiegabile e folle male. "Ci parliamolesostiene di parlare con la ex, e aggiunge: “Mi. So che ci sarebbero tante altre cose da dire, ma io e te ce le diciamole, tu già sai.