Formiche.net - Isn’t life wonderful di D. W. Griffith compie 100 anni. Il racconto di Ciccotti

Nel 1924 il cinema di David Wark, il primo grande autore della settima arte (da lui presero tutti: da Charlie Chaplin a Sergej M. Ejzenštejn, da Louis Delluc a Abel Gance, da Friedrich W. Murnau a Fritz Lang), dopo circa quindicidi cinema, si avvia verso una fase discendente. In Usa, le stelle di Chaplin, Buster Keaton, Harold Loydd sono allo zenit. In Germania, nonostante la crisi del primo dopoguerra, il cinema avvia la felice stagione creativa dell’Espressionismo (Robert Wiene, Lang, Murnau); in Francia abbiamo “l’Impressionismo” (Georges Sadoul), con Louis Delluc, Abel Gance, Julien Duvivier, René Clair, oltre alle ricerche d’avanguardia); infine, mentre in Unione Sovietica sta esplodendo il realismo socialista di S. M. Ejzenštejn e Dziga Vertov.Asi devono capolavori quali The Birth of a Nation (Nascita di una nazione, 1915: in quindiciincassa 50 milioni di dollari); Intolerance (id.