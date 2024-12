Ilrestodelcarlino.it - Il rebus Gabbianelli

Mercato ed infortuni tengono banco nell’ambiente vigorino. La finestra invernale porterà qualche novità, questa è l’unica certezza al momento, ma non sono ancora state definite le modalità. Qui entra in gioco il secondo punto, ovvero l’entità del problema al ginocchio di: in base al periodo di assenza del centrocampista, la società deciderà se sostituirlo o dare precedenza all’acquisto di un centravanti. In queste ore le decisioni sono sospese in un limbo, eppure mister Clementi sta già studiando alcune alternative. Soluzioni che potrebbero prevedere un maggiore impiego di Gonzalez: l’ex Fano si sta facendo apprezzare dall’allenatore ed oltre ad una tecnica eccellente, gode di una discreta versatilità tattica che potrebbe rivelarsi molto utile se ben calibrata. In sostanza la Vigor potrebbe avere la soluzione in casa, senza dimenticare che a centrocampo le alternative non mancano.