Ilprimatonazionale.it - Il cortocircuito della Premier League arcobaleno

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 5 dic – “Capitani coraggiosi” è un famoso romanzo di fine ‘800 firmato dalla penna di Joseph Rudyard Kipling. Racconta la storia di un ricco bambino americano a cui non manca nulla: imparerà il valorefatica (e del denaro) solamente passando per una disavventura – l’essere caduto dalla nave durante una traversata oceanica – e grazie all’esempio degli uomini di mare, umili pescatori che lo salvano dalle mortali acque dell’Atlantico. “Capitani controcorrente” potrebbe essere invece il titolo dell’ultima settimana di. Il massimo campionato di calcio inglese ha imposto alle squadre un bel – si fa per dire – lavaggio. Il problema è che qualcuno ha detto no. Ma andiamo con ordine.Il mezzo flopcampagna Rainbow LacesL’iniziativadiscordia si chiama Rainbow Laces.