Il Bayern pubblica il video dell’attaccante che corre mentre torna ad allenarsi

2024-12-05 15:07:30 Ecco quanto riportato poco fa:IlMonaco hato un filmato di Harry Kane chenel campo di allenamento della Sabener Strasseil capocannoniere della Bundesliga si riprende da uno strappo muscolare nella parte posteriore della coscia destra.Il problema ha fatto sì che il capitano inglese Kane saltasse la sconfitta casalinga per 1-0 delcontro il Bayer Leverkusen negli ottavi di finale della Coppa DFB martedì.Ilè imbattuto in campionato e ha quattro punti di vantaggio sull’Eintracht Francoforte, secondo in classifica, prima che Die Roten ospiti l’Heidenheim sabato (14:30 GMT).Harry Kanedi nuovo! Aggiornamento sugli infortuni: https://t.co/NQAIJ4ZcFC#FC#MiaSanMia pic.twitter.com/QpV9UmXwiz— FC(@FCEN) 5 dicembre 2024Ultimo infortunio di Harry KaneKane si è infortunato durante la partita pareggiata per 1-1 delin casa del Borussia Dortmund al Der Klassiker il 30 novembre, lasciando il campo dopo 33 minuti.