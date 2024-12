Gamberorosso.it - "I Piwi non sono Ogm. Ma non hanno niente a che fare con i vini naturali". Nicola Biasi fa chiarezza sulle varietà resistenti

Leggi su Gamberorosso.it

Si scrive pilzwiderstandsfähig (termine tedesco), si legge, ovvero vitiai funghi. Son leche posdifendersi dalle principali malattie della vite grazie ai geni che conferiscono loro un'alta resistenza, consentendo così una significativa riduzione nell'uso dei pesticidi. E, in questi tempi - in cui si parla tanto di sostenibilità e attenzione all'ambiente - non posche essere una finestra sul futuro. Ad oggi, però,solo 36 leche poscoltivate in 10 regioni (Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Abruzzo e Campania). Ne abbiamo parlato con, produttore del Vin della Neu ed enologo frontman della rete di aziende dei “”, che coinvolge aziende che si trovano su diversi territori dal Friuli, Veneto e Trentino al Mare Adriatico e alle Dolomiti e che coltivano Sauvignon Kretos, Soreli, Bronner, Johanniter, Fleurtai e Souvignier Gris per i vitigni a bacca bianca; Regent e Cabernet Eidos, Cabernet Cortis per quelli a bacca rossa.