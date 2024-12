Formia isola pedonale in via Rubino per le festività natalizie | da quando sarà attiva

Leggi su Ilfaroonline.it

, 5 dicembre 2024 – E’ stata istituita al’areain Via, nel tratto compreso tra via Santa Teresa e l’incrocio con via Nerva, dal giorno 6 Dicembre 2024 al 6 Gennaio 2025. Un provvedimento voluto dall’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Gianluca Taddeo, che rientra in un piano di valorizzazione delle vie, delle piazze e degli angoli più suggestivi della città al fine di tenere viva la tradizione del Natale e di ricreare la sua atmosfera.“Con l’istituzione dell’areain viavogliamo innanzitutto promuovere una via storica della città, la Via Appia, ed in secondo luogo rilanciare il commercio locale – ha detto il sindaco Gianluca Taddeo -. Abbiamo anche previsto degli eventi per animare l’intera città e favorire l’afflusso di turisti. Insomma, un’ulteriore opportunità per i nostri concittadini e per i turisti di godersie la sua atmosfera natalizia in piena tranquillità e sicurezza”.