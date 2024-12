Ilrestodelcarlino.it - Folle inseguimento a Covignano. Ladri in fuga speronano la polizia. Condannata coppia di banditi

Fu una. Senza alcun riguardo per l’incolumità altrui, nell’estremo tentativo di seminare laalle loro calcagna. Unainiziata quando sul colle diuna pattuglia li affiancò intimando loro l’alt perché sospettati di essere i responsabili di una serie di furti compiuti nelle ville della zona. Una, continuata a tutto gas per le strade di, dove per riuscire a seminare gli agenti i due, un 38enne di Cupra Marittima difeso dall’avvocato Paruscio e un 32enne macedone difeso dall’avvocato Sonia Giulianelli, erano arrivati anche a speronare l’auto delle forze dell’ordine, prima di proseguire a piedi dopo aver abbandonato l’auto in un vicolo cieco. I due uomini, a fine maggio furono infine arrestati per resistenza a pubblico ufficiale dopo il lungoe ora, nei giorni scorsi per loro è arrivata la condanna.