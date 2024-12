Liberoquotidiano.it - Farmaci, a Otsuka diritti di licenza mondiale per candidato anti-Sla di Ionis

Milano, 5 dic. (Adnkronos Salute) - La giapponesePharmaceutical annuncia la firma di un accordo diesclusiva con la statunitensePharmaceuticals per idi produzione e commercializzazione di ulefnersen di, unfarmaco in fase di sviluppo per il trattamento dei pazienti con sclerosi laterale amiotrofica causata dalla mutazione del gene Fused in sarcoma (Fus). Questo accordo - spiega l'azienda nipponica - rappresenta la seconda introduzione da parte didi un farmaco oligonucleotidicosenso (Aso) di, dopo l'acquisizione deidi sviluppo e commercializzazione in Europa e Asia, incluso il Giappone, di donidalorsen, farmaco per la soppressione degli attacchi di angioedema ereditario.La Sla (Als nel mondo anglosassone) è una malattia neurodegenerativa grave che causa una rapida debolezza muscolare negli arti e la paralisi dei muscoli respiratori, ricorda una nota.