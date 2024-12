Quotidiano.net - EuroVast nel segno del green: "Attenti all’impatto ambientale"

Un’azienda dall’impronta familiare che da oltre trent’anni porta avanti innovazione e sostenibilità. Parliamo di, con sede in Lucchesia, una delle aziende primarie in Italia nel settore tissue, leader nel distretto cartario con quasi 300 dipendenti e dieci stabilimenti e cartiere. "Il gruppo – afferma il Ceo Umberto Romano – nasce e cresce col faro della sostenibilità, in primis quella sociale; ciò si è tramutato nell’azione di rinascita di alcune aziende locali, che grazie ason tornate a nuova vita; nel 2024 abbiamo aperto un nuovo stabilimento per il prodotto finito a Pescia (Pistoia), standosull’ambiente: infatti nello stabilimento verrà avviato un impianto di 3 megawatt capace di supportare il totale ciclo produttivo; nel 2025 sarà aperto un altro stabilimento di trasformazione, sempre in Italia, con l’obiettivo di una maggior prossimità con i clienti, riducendo i chilometri effettuati con il trasporto su strada e quindi le emissioni di CO2".