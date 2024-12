Quifinanza.it - Di quanto sono aumentati i prezzi della spesa nel 2024, dalla carne al latte fino all’olio e i cereali

Leggi su Quifinanza.it

Ilè stato un anno complesso per l’economia globale, segnato da una continua flessione dei tassi di crescita, ma anche da alcune dinamiche inflazionistiche che hanno impattato direttamente sullaquotidiana degli italiani. I dati diffusi da Ismea, pubblicati il 27 novembree relativi al terzo trimestre dell’anno, dipingono un quadro caratterizzato da aumenti deidi molti prodotti alimentari, tra cui, olio e, con effetti significativi sul bilancio familiare.Perché icontinuano ad aumentareNel, l’economia globale ha affrontato un rallentamento. Anche i servizi hanno registrato una crescita più contenuta rispetto agli anni precedenti. Inoltre, le tensioni geopolitiche in Medio Oriente e in Russia hanno avuto un impatto diretto sulle fluttuazioni deidelle commodity energetiche, aumentando ulteriormente i costi legati all’energia, cheun fattore cruciale nell’innescare aumenti deianche in altri settori.