Dentro il caos siriano Intervista all' analista americano Adrian Calamel

I ribelli impegnati nell'offensiva nel nord della Siria hanno raggiunto le vicinanze di Hama, una città strategica del Paese. Secondo le organizzazioni non governative attive nella regione, si sono verificati intensi scontri con l'esercito filogovernativo, supportato dall'aviazione russa e da significativi rinforzi militari. Della situazione in Siria parliamo conmembro dell’Arabian Peninsula Institute.Cosa sta succedendo in Siria?Per comprendere appieno la situazione, è necessario contestualizzare la guerra civile siriana del 2011, l'organizzazione terroristica oggi nota come Hayat Tahrir al-Sham e l'ISIS. Durante la cosiddetta Primavera araba del 2011, che ha rovesciato un leader dopo l'altro, la Siria è diventata l'ultima destinazione, ma Assad non è stato rovesciato a differenza di Hosni Mubarak, Zine El Abidine Ben Ali, Gheddafi e Saleh.