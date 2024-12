Digital-news.it - Countdown per il Sorteggio del Mondiale per Club FIFA 2025: Diretta Live GRATIS su DAZN

INIZIA ILPER ILDELPERSU, ANCHE IN MODALITÀ GRATUITA, DALLE ORE 19:00L’evento presentato dalla conduttrice Samantha Johnson vedrà in collegamento da Miami anche super ospiti nel pre e post show come Diletta Leotta per, Alessandro Del Piero e molte altre Legend del calcioAlle 19:00 di oggi si accende sucon la telecronaca di Edoardo Testoni e Ricky Buscaglia, ine anche gratuitamente per tutti gli appassionati di calcio, ildelper,il torneo che vedrà protagonisti 32 tra ipiù prestigiosi al mondo, come Inter, Juventus, Real Madrid, Manchester City e Paris St-Germain, tra le altre e che a giugnoverrà trasmesso in esclusiva allo globale, anche in modalitá gratuita, dalla piattaforma leader nelstreaming e intrattenimento sportivo.