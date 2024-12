Calciomercato.it - Conte vuole risposte, ultima chiamata per tre: e la Juve aspetta

Contro la Lazio spazio alle seconde linee che non possono sbagliare: il tecnicosegnali e i bianconeri sono alla finestraUndici volti nuovi. Antoniolancia un altro Napoli in coppa Italia, mandando in campo chi finora il terreno di gioco lo ha visto troppo poco. Ci sarà spazio, quindi, per le seconde linee, con un occhio in particolare su tre calciatori che si giocano un pezzetto di futuro.per tre: e la(LaPresse) – Calciomercato.itIl riferimento è a Rafa Marin, Leonardo Spinazzola e Giacomo Raspadori tre calciatori che, per motivazioni diverse, si ritroveranno questa sera a dover dareimportanti ad Antonio. Il tecnico del Napolisapere se potrà contare su di loro in futuro: ad esempio lo spagnolo è sceso in campo soltanto in occasione della sfida di coppa Italia contro il Palermo, novanta minuti complessivi e un’impressione non totalmente positiva.