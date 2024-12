Quotidiano.net - Concordato, Bonus Natale, canone Rai e più soldi ai partiti. Il decreto fiscale è legge

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 5 dicembre 2024 – Il. È arrivato infatti il via libera finale dalla Camera, con 151 voti a favore, 111 contrari e 4 astenuti. Il tabellone elettronico indica l'esito del voto aleconomico ea Montecitorio, Roma, 5 dicembre 2024. ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI Il, arricchito al Senato da numerosi interventi, si configura ormai come un provvedimento omnibus. Tra le novità principali spiccano i fondi stanziati per il programma Rfi e il servizio civile universale, il rifinanziamento dell’Ape Sociale per il 2024 e un contributo di 4 milioni di euro destinato a Roma in vista del Giubileo. È stato previsto il rinvio a gennaio della seconda rata di acconto delle imposte dirette per le partite IVA con redditi fino a 170mila euro, con possibile rateizzazione.