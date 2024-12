Chiesa sotto choc arrestata suora Anna L’accusa pesantissima | chi è e perché è finita in carcere

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un’inchiesta della Procura di Brescia ha portato all’arresto di 25 persone coinvolte in un presunto gruppo criminale legato alla ‘ndrangheta, e tra queste figura anche una religiosa, suorDonelli. La, che ha dedicato gran parte della sua vita alla carità e al volontariato neldi San Vittore a Milano, ècustodia cautelare insieme a figure di spicco locali, come Giovanni Acri, ex consigliere comunale di Brescia per Fratelli d’Italia, e Mauro Galeazzi, ex esponente della Lega nel Comune di Castel Mella, il quale era stato precedentemente arrestato per tangenti, assolto e poi scarcerato.La notizia dell’arresto di suorha scosso profondamente la comunità, considerando il suo impegno da più di 15 anni come volontaria in unmilanese. La religiosa, che a soli 21 anni aveva deciso di intraprendere la sua vocazione, raccontando in passato la sua scelta come un “cammino iniziato per diventare, qualcuno mi ha scelta, un nulla graziato”, è ora coinvolta in un’inchiesta che ha gettato un’ombra sul suo percorso.