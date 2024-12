Primacampania.it - Carabinieri e Guardie Ambientali Accademia Kronos denunciano imprenditore per illecito smaltimento rifiuti

ROCCADASPIDE, Salerno – Un nuovo importante risultato a tutela dell’ambiente è stato conseguito alcuni giorni fa da parte dei militaridel NucleoForestale Capaccio-Paestum unitamente al personale tecnico del NucleoGiurateL’operazione iniziata in prima mattinata consentiva di accertare ed individuare dopo alcune ore di ricerca, ilresponsabile dell’sversamento di reflui oleari ed in particolare di acque di lavaggio e vegetazionederivanti dalla molitura delle olive, che dopo essere state illecitamente smaltite in una canaletta stradale,raggiungevano il torrente Volparo ed in ultimo il fiume Calore area di Riserva Integrale. I militari dopo averindividuato il frantoio oleario procedevano ad una accurata attività ispettiva con l’ausilio di specificicoloranti (fluoresceina) grazie ai quali si riusciva a scoprire che l’aveva realizzato un’accuratarete di pozzetti tra loro collegati da una condotta interrata che dopo circa 200 metri consentiva di smaltire ireflui nella sottostante canaletta stradale.