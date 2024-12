Ilrestodelcarlino.it - C.next ed ex Carbon: "Siamo a disposizione di aziende e università per il recupero dell’area"

Numerosi imprenditori, professionisti e operatori economici del Piceno hanno partecipato ieri pomeriggio all’incontro organizzato da C.Piceno, società benefit del sistema nazionale di poli d’innovazione C.Spa. Il confronto con gli operatori economici presenti ha avuto come obiettivo quello di raccogliere le migliori competenze disponibili per metterle adi chi ha necessità di sviluppare percorsi d’innovazione nella propria azienda. Con la consapevolezza che spesso le due identità coincidono nella stessa organizzazione. La community marchigiana andrà ad arricchire quel patrimonio e potrà godere essa stessa di quello straordinario bacino di competenze coordinate da C.. L’incontro è rivolto sia alleche vogliono mettere ail loro know-how per innovare, sia a quelle che cercano quelle competenze per sviluppare la loro transizione digitale ed energetica, ormai necessaria e si inserisce allora nella più ampia prospettiva di creare le condizioni concrete di una sinergia fra le organizzazioni per sviluppare una vera community territoriale, come sta già succedendo in altre aree in Italia secondo il modello proposto da C.