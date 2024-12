Lettera43.it - Bloomberg: «Cambiata la strategia Nato sull’Ucraina, l’obiettivo non è più la vittoria di Kyiv»

Laha cambiato la suanei confronti della guerra in Ucraina. L’Alleanza atlantica, scrive, sta adesso cercando non di garantire ladi, ma di fare in modo che l’Ucraina abbia la migliore posizione nei negoziati di pace o, almeno, di aiutarla a contenere un’offensiva russa. Alla luce del fatto che le forze armate ucraine «stanno gradualmente perdendo terreno», circostanza che aumenta la probabilità che il conflitto si congeli, lasta perciò «raddoppiando gli sforzi» per fornire aiuti militari a.Volodymyr Zelensky (Getty Images).LEGGI ANCHE: Ucraina, le ombre sul futuro politico di ZelenskyTra gli scenari per porre fine alla guerra c’è la creazione di una zona smilitarizzataGli alleati europei dell’Ucraina, riporta inoltre, hanno iniziato a considerare vari scenari per porre fine al conflitto.