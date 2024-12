Lapresse.it - ‘Un mondo in cui credere, Romanze senza tempo’, nuovo album di Giancarlo Lucariello

Un regalo musicale per chi ama le emozioni autentiche: il 6 dicembre esce su tutte le principali piattaforme digitali ‘Unin cui, unstraordinario prodotto da Nar International e distribuito da Edizioni Musicali Parking. Il progetto, che rappresenta un ponte tra tradizione e innovazione, è un viaggio attraverso 9 brani intensi, carichi di storie e emozioni (Pre-Save disponibile al link: http://ada.lnk.to/unincui). Dal 13 dicembre, l’opera sarà inoltre disponibile in formato Vinile e CD (Pre-Order al link https://bio.to/UnInCui).Alla guida del progetto, celebre per il suo ruolo di primo ‘regista della musica’ in Italia, accompagnato dalla straordinaria interpretazione del cantante Luca Notari. A impreziosire l’opera, la voce narrante di Marco Attanasio, che apre e chiude l’con una ‘Presentazione’ e i ‘Titoli di coda’.