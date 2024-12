Romadailynews.it - Ultimo, sold out il suo decimo Stadio Olimpico

NUOVOOUT PER IL SUO13 LUGLIO 2025TUTTO ESAURITO ANCHE PER LA TERZA DATA ROMANA DISTADI 2025 – LA FAVOLA CONTINUA.L’ENNESIMO TRAGUARDO DI CARRIERA A UNA SETTIMANA DALLA PUBBLICAZIONE DEL BRANO LA PARTE MIGLIORE DI ME DEDICATO AL FIGLIO APPENA NATONuovoout perSTADI 2025 – LA FAVOLA CONTINUA.: a poco più di un mese dall’annuncio,registra il tutto esaurito anche per la terza data romana del live previsto per la prossima estate. La stessa data -quella del 13 luglio 2025– che gli è valso un record, vero e proprio traguardo di carriera: 10 live nel tempio della musica romana, il più giovane artista ad aver mai raggiunto un risultato analogo.Sono oltre 650mila i biglietti venduti nella Capitale ad oggi, solo sommando le 10 date all’e la magica notte al Circo Massimo: la prima data storica alloè quella del 4 luglio 2019, LA FAVOLA, davanti a un pubblico di 64mila persone.