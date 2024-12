Ilfattoquotidiano.it - “Troppa violenza, ora basta”: gli arbitri scioperano nel Lazio, cancellate tutte le partite del weekend

L’ultima aggressione ha avuto come vittima Edoardo Cavalieri, fischietto 30enne di Civitavecchia: è stato picchiato durante Corchiano-Celere, match di Terza categoria. Ha rimediato un’infrazione del capitello radiale al gomito sinistro: un grave infortunio per lui che nella vita fa il fisioterapista. Di fronte all’ennesimo caso di, glidelhanno deciso di fermarsi: sciopero per tutto il prossimo. Significa cheledel calcio regionale laziale, dall’Eccellenza fino all’Under 14, sarannoe rinviate a causa dell’assenza dei direttori di gara.Gli“convengono di astenersi dal designaree assistenti arbitrali per le gare di qualunque categoria in programma nel prossimo fine settimana (6, 7 e 8 dicembre 2024)”. Una decisione definita “insindacabile”, “necessaria“, “forte e non rinviabile“.