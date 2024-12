Gqitalia.it - Solo due squadre italiane giocheranno il primo Mondiale per Club di calcio e presto scopriremo contro chi

Leggi su Gqitalia.it

Dopo nove mesi dia tutte le ore tra campionato (o campionati, se si seguono anche quelli stranieri), Champions League, Europa League e Conference League, finalmente le meritate vacanze, visto che nel 2025 non ci saranno né Mondiali né Europei. Giusto? Sbagliato! Perché l'estate 2025 sarà quella delper, in programma negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio.Il sorteggio si terrà il 5 dicembreCome ha annunciato la Fifa, il sorteggio del nuovopersi terrà a Miami il 5 dicembre alle ore 19. Sarà il giorno in cui Inter e Juventus, leche parteciperanno all'evento, conosceranno ufficialmente le loro rivali.Le 32partecipanti saranno suddivise in otto gironi da quattro, con le prime due classificate che si qualificheranno per gli ottavi di finale.