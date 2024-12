Quotidiano.net - Papà Ennio Morricone: "Geniale ma distante: era la musica la sua figlia più amata"

Schivo, introverso, a tratti indecifrabile, parco nelle parole e lauto di note. Questo il ritratto che affiora dalle pagine di. Il genio, l’uomo, il padre (edito da Sperling & Kupfer) scritto da Marco, 67 anni, figlio primogenito del musicista e Valerio Cappelli, giornalista, commediografo e amico di lunga data. Che tipo di rapporto c’era tra lei e suo padre? "Un rapporto difficile, complicato. Tutti i padri vanno a lavorare: escono la mattina e tornano la sera. Mio padre no, lavorava a casa. Usciva soltanto per andare a registrare. Ha vissuto in una dimensione tutta sua, artistico-matematica, che lo ha isolato dalle situazioni di quotidianità. Tra me e lui, un susseguirsi di scontri e contestazioni fino ai miei 40 anni. La ricerca per cercare di comprendere è stata faticosa ma in età matura ho capito che se io avessi aspettato ancora a prendere l’iniziativa, non avrei mai scoperto mio padre: dovevo muovermi io, anche per rispondere a un obbligo morale.