Iltempo.it - Pantheon, presentata l'installazione interattiva "Oculus-Spei"

È stataaldi Roma “”, l'multimedialedell'artista Annalaura di Luggo con il patrocinio morale del Giubileo e del MAECI ed è stata inaugurata in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità nei Musei. L'intervento installativo prende spunto dall'affermazione «Spes non confundit» ovvero «La speranza non delude» che apre la bolla papale del Giubileo del 2025. Annalaura di Luggo costruisce intorno a questa dichiarazione la sua proposta espositiva dove la rappresentazione visiva del fascio di luce dell'deldiventa la chiave per aprire 5 Porte Sante ideali. Il pubblico, invitato a bussare concretamente a queste Porte, è traghettato in un'altra dimensione, e ad affiancarlo in questo viaggio sono persone con disabilità che accompagnano l'osservatore in un “pellegrinaggio di speranza”.