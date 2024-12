Liberoquotidiano.it - Nasce Drink on Mars: la nuova visione di Edoardo Freddi per le bevande del futuro

Leggi su Liberoquotidiano.it

Castiglione delle Stiviere, 3 dicembre 2024. Dopo aver profondamente innovato l'approccio alla commercializzazione del vino sui mercati esteri conInternational (EFI),è pronto a conquistare nuovi orizzonti con il lancio dion, la suasocietà dedicata al settore delle nuoveemergenti e spin off di EFI. Innovazione,e una profonda conoscenza del settore sono gli ingredienti alla base di questo progetto, pensato per rispondere alla crescente domanda globale diinnovative come chills e ready-to-onpromette di ridefinire gli standard del mercato, seguendo la scia del successo internazionale che ha resoun protagonista indiscusso nel panorama del vino mondiale.onsi propone come un punto di riferimento per la distribuzione e commercializzazione di prodotti come chills, acqua, softs e ready-to-nei mercati esteri.