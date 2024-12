Lanazione.it - Mensa Alia "Locali nuovi e sostenibili"

Leggi su Lanazione.it

Inaugurata la nuovaaziendale diMultiutility, completamente rinnovata per offrire ai lavoratori un’esperienza all’insegna del benessere, della qualità e dellatà. La, attiva dal 2003, serviva finora circa 200 pasti al giorno; grazie al restyling, la capacità è stata ampliata con 25 posti aggiuntivi e la qualità del servizio è stata significativamente migliorata. "Questa nuovaè il risultato di un investimento pensato per migliorare la qualità della vita lavorativa dei nostri dipendenti - interviene il presidente diMultiutility, Lorenzo Perra -. Abbiamo voluto creare un ambiente moderno e accogliente, che rispondesse alle esigenze quotidiane di chi lavora nella nostra sede e che al tempo stesso fosse un esempio concreto di come tecnologia età possano andare di pari passo.