Liberi per Cambiare | | Buon segno la mozione fatta all’unanimità

Nell’ultima seduta del Consiglio comunale è stata votatalaUrbino città per la pace, a prima firma del consigliere Oriano Giovannelli. L’associazionepersi dice soddisdi questo voto che definisce "importante per la città perché, maggioranza e minoranza, hanno dimostrato di saper trovare, laddove si siano poste le condizioni di un dialogo proficuo senza strumentalizzazioni, forme positive di collaborazione. Secondo, perché in questo modo si inizia un lavoro culturale su un tema che soprattutto oggi, in un momento di forte destabilizzazione del quadro internazionale, ha bisogno di uno approfondimento lucido e trasversale". Il testo votato ha previsto due integrazioni, così come proposto dal sindaco Maurizio Gambini, e fissato alcuni obiettivi su cui lavorare.