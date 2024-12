Movieplayer.it - Il treno dei bambini, Cristina Comencini: “L'accoglienza? Va fatta in Italia, non altrove”

"Un bambino con due mamme. Si può fare? Il nostro film lo dimostra". La nostra video intervista alla regista e alle protagoniste, Barbara Ronchi e Serena Rossi. In streaming su Netflix. "Un bambino con due mamme. Si può fare? Due mamme, e tutte e due importanti. Una più presente fisicamente, l'altra presente all'interno, in modo spirituale". Non ci gira intorno, quando le chiediamo quale sia il valore assoluto de Ildei, ottimo adattamento targato Netflix tratto dal libro di Viola Ardone. Siamo nel 1946, la guerra è appena conclusa ma, tra i vicoli dei Quartieri, regna la miseria. Allora, Antonietta, decide di affidare suo figlio Amerigo (Chrstian Cervone) ad uno di quei treni della felicità con destinazione Nord. Qui, il ragazzino viene accudito da Derna, senza .