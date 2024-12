Dilei.it - Il Canal: l’orgoglio veneto, i suoi limiti e tutto il bello del mondo

Forse non tutti sanno cheIl, «influencer mona importante e vendemmiattore», classe 1986, ha dato questo nome al suo primo social perché in realtà è il suo cognome, Nicola, ed è uno dei volti social più seguiti diil, e non solo, visto che ivideo spesso diventati virali e fanno numeri da capogiro. Impossibile relegare lui, il suo magnifico dialetto e la sua intelligenza al solo territorio di questa splendida regione. Dopoio sono una toscana trapiantata nella magica riviera del Brenta, e Nicola è stata una delle prime facce che mi sono apparse non appena trasferita.Mi ha sempre molto colpito il suo essere così dissacrante, ironico e dannatamente sincero, caratterista molto rara da trovare in chi, dei social, ha fatto il suo lavoro, ma lui ha fatto molto di più: nel 2022 proprio da Instagram ha fatto il suo coming out, un’esigenza personale, dovuta al fatto di essere scelto ed apprezzato per il suo essere, per essere coerente con la sua vita, perché come ha detto lui: «Sono omosessuale e non ho nulla da farmi perdonare».