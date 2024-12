Ilgiorno.it - Harari, gli Occhi di Milano: "Da Faber agli sconosciuti: quante vite ho incrociato"

Leggi su Ilgiorno.it

"Guardo le mie vecchie reflex e penso a quanta gente è passata attraverso quegli obiettivi, famosa come Bob Marley o David Bowie, ma anche comune, con cui mi sono trovato ad incrociare un attimo di vita in cinquant’anni e passa d’attività". Accade sempre così. Tu vai a vedere le foto di Guido, ma in realtà sono loro a guardare te. Provare, per credere, con “di”, la mostra che lo riporta dal 6 dicembre al 19 gennaio 2025 alla Fabbrica del Vapore un anno dopo “Incontri”. Gli scatti riguardano non solo milanesi noti, come Elio, Cochi e Renato, Ornella Vanoni, Paolo Jannacci, il Teatro dell’Elfo, ma soprattutto gente comune, grazie a due progetti legati tra loro: “Caverna Magica” e “Ritratti sospesi”. “Caverna Magica” consiste nella realizzazione di ritratti prenotabili su un sito dedicato (www.