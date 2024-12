Sport.quotidiano.net - Golf. Remo Buttini primo sul green

Domenica è andato in scena suidel Centro Universitario Sportivo di Ferrara, l’11^ edizione Trofeo Commissione Sportiva &Keeper, un evento simbolico e celebrativo che vuole essere, con la competizione sportiva, un momento di riconoscimento per il lavoro svolto durante l’anno. Ha vinto la competizione, l’evento è stato l’occasione per riunire soci e partecipanti in una giornata di sport e convivialità, valorizzando l’importanza del lavoro di squadra che anima la sezione in ogni stagione sportiva. Al termine della gara si è svolta la cerimonia di premiazione per rendere omaggio ai vincitori e a tutti coloro che hanno contribuito alla cura e al successo del percorso cussino.