Anteprima24.it - ‘Danzare per la Vita’, il ricavato destinato all’iniziativa del dottor Iannace

Tempo di lettura: 2 minutiThe Power of Pink, tutte le associazioni fondate dale Carlo, medico chirurgo tra i migliori in Italia specializzato nella cura del tumore al seno e promotore da anni di innumerevoli battaglie a favore della prevenzione, ringraziano di cuore Carmen Castiello, con il supporto di Fidapa, Lions e del Rotary per la donazione compiuta, frutto deldi una serata benefica dedicata alla danza presso il Teatro Comunale di Benevento ed organizzata a sostegno della lotta contro la malattia oncologica.“Questi fondi – affermano da The Power of Pink – saranno destinati“Sette Passi per un Sorriso”, la raccolta fondi promossa dal, che sta già coinvolgendo diversi comuni fra le province di Avellino e Benevento”.“Così come ogni anno sono tanti che hanno risposto al nostro appello – afferma Carlo– non solo con donazioni effettuate come la nostra amica Carmen Castiello, ma realizzando anche palline natalizie e altre decorazioni che saranno vendute nel corso dei mercatini di Natale che si stanno tenendo in diverse manifestazioni.