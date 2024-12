Lanazione.it - Dalla Prefettura i nuovi piani di emergenza

Liquigas e Logigas. Sono le due aziende che si occupano di stoccaggio e della distribuzione di gas Gpl. Si tratta di serbatoi di gas che devono essere controllati quotidianamente dalle autorità competenti. Un gruppo di lavoro istituzionale sta infatti in questi giorni procedendo all’aggiornamento deidiesterna, sia per il deposito di via Aurelia Nord a Grosseto nella zona della Rugginosa (della Liquigas) sia quello che si trova a Macchiascandona (Logigas) che lavora con travasi e stoccaggi di gasolio fuso. I duehanno lo scopo di predisporre le misure per gestire un’eventualee contenere al massimo le conseguenze dell’evento calamitoso sull’ambiente esterno nonché coordinare l’attività di soccorso per la popolazione coinvolta. Laha stimato in circa 500 metri il raggio di zona pericolosa delle due aree in caso di incidente.