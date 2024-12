Gqitalia.it - Tra Storia e famiglia, l'Italia non è mai stata così unita come su Il treno dei bambini

Su Ildeisalgono i figli della guerra. Nati sotto le bombe della Seconda Guerra Mondiale, i piccoli del Mezzogiorno sono spesso magri, sporchi, emaciati. Non vanno a scuola e svolgono lavori umili per mantenere se stessi e, a volte, un’intera. Sono piccoli, sono grandi, sono di qualsiasi età. Ma, spesso, sono anche cresciuti prima del tempo, rubato alla loro infanzia per colpa delle cose degli adulti. Li racconta Viola Ardone nel suo libro omonimo pubblicato nel 2019, e li sceneggiano Furio Andreotti, Giulia Calenda, Camille Dugay e Cristinancini per il film di quest’ultima, che il 4 dicembre arriva su Netflix dopo l’anteprima alla Festa del Cinema di Roma.Un anno ricco per le sorellencini, prole del padre Luigi di Pane amore e fantasia, riportato in vita quest’anno per il grande schermo nel lodato Il tempo che ci vuole di Francescancini che, seppur in altre chiavi e in altri modi, racconta sempre di cosa significa essere figli e del rapporto con i propri genitori.