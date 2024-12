Sport.quotidiano.net - Poggibonsi, il ritorno di Bigica fa la differenza. Suo l’assist a Salvadori per il gol della vittoria

Leggi su Sport.quotidiano.net

Al rientro in gruppo dopo un mese per infortunio, Niccolò(foto) gioca tra i titolari e porge al compagno di squadra Andreadeterminante per il successo dei Leoni. Tra le note positivetrasferta di Terranuova Bracciolini, è dunque da annoverare il recupero del centrocampistaclasse 2001, una pedina capace di offrire il proprio apporto alla causa e nella circostanza bravo a mettere, alla seconda firma di stagione, nelle condizioni di segnare la rete nel primo tempo contro i valdarnesi. Le speranze di risalita dei Leoni – settima posizione adesso in classifica – trovano quindi concretezza soprattutto nel rendimento esternosquadra, capace di lasciare in un angolo le amarezzesconfitta interna con la Sangiovannese e di cogliere i tre punti sul campo di una rivale a sua volta affamata.